الصّدي التقى سفيري فرنسا ومصر وهيئة إدارة قطاع البترول

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إستقبل وزير الطاقة والمياه جو الصّدي في مقر الوزارة في محلة كورنيش النهر السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو وكان بحث في سبل التعاون بين البلدين.كما التقى السفير المصري علاء موسى وتطرقا الى العلاقات اللبنانية – المصرية.وعقد الصّدي أيضاً إجتماع عمل مع هيئة إدارة قطاع البترول.