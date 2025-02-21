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لبنان

انفجار المرفأ.. ما آخر مستجدات تحقيقات القاضي طارق البيطار؟

Lebanon 24
21-02-2025 | 09:51
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استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، رئيس امن المرفأ احمد قصابية على مدى ثلاث ساعات وقرر تركه رهن التحقيق، ثم استجوب مدير شؤون الموظفين في المرفأ مروان الكعكي الذي اعلن تراجعه عن الدفوع الشكلية التي قدمها قبل أسبوعين، وفي نهاية الجلسة قرر البيطار تركه بسند إقامة.
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ومن المقرر ان يستجوب المحقق العدلي يوم الجمعة المقبل ضابطين في الجيش. (الوكالة الوطنية)
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