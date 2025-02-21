Advertisement

لبنان

إحتراق "فان" على طريق عابا - الكورة

Lebanon 24
21-02-2025 | 10:17
A-
A+
Doc-P-1323725-638757551393060138.jpg
Doc-P-1323725-638757551393060138.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلع حريق في "فان" لنقل عبوات المياه على طريق عابا - الكورة. 

وقد أدى الحريق إلى اشتعال أجزاء كبيرة من المركبة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفاجأة جديدة عن محمد الضيف.. تفاصيل آخر لحظات قبل "طوفان الأقصى"
lebanon 24
21/02/2025 18:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. حريق داخل شقة سكنية
lebanon 24
21/02/2025 18:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
دي فانس: أوروبا توشك على التوصل إلى السلام
lebanon 24
21/02/2025 18:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية: انفجار واندلاع حريق في حافلة داخل موقف في بات يام بتل أبيب وبدء تحقيق في الحادث
lebanon 24
21/02/2025 18:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24

فان

حريق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:41 | 2025-02-21
10:33 | 2025-02-21
10:30 | 2025-02-21
10:30 | 2025-02-21
10:23 | 2025-02-21
09:51 | 2025-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24