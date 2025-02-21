قنصل لبنان في ريو دي جانيرو نال "شهادة مواطن في الولاية"

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نال قنصل لبنان العام في ريو دي جانيرو الدكتور الخندرو بيطار شهادة مواطن في ولاية ريو دي جانيرو في احتفال رسمي أقيم في القاعة التاريخية لمجلس نواب الولاية، حضره نائبة الولاية دانييلا بالبي، النائبة الفيدرالية الدكتورة جنديرة فغالي، مطران كنيسة الملكيين الكاثوليك في البرازيل جورج خوري، المعتمد البطريركي مطران الكنيسة الأرثوذكسية في ريو دي جانيرو تيودور غندور، رئيس الاتحاد الفيدرالي للأندية والمؤسسات اللبنانية – البرازيلية الدكتور روجيه حنا باسيل، رئيس غرفة التجارة في ريو دي جانيرو عادل أبو رجيلي، ممثل حزب الكتائب اللبنانية في البرازيل عبدو بشعلاني، نائب رئيس الاتحاد الفيدرالي للتجارة ألكسندر فرح، رئيس الاتحاد اللبناني الدكتور نيلسون مفرج، رئيس جامعة القديسة أورسولا باولو ألفونسو، نائبة رئيس الأكاديمية اللبنانية – البرازيلية للآداب والفنون والعلوم كاتيا شليطا،بعد النشيدين اللبناني والبرازيلي، تحدثت بالبي عن "الأسباب التي دفعت مجلس نواب الولاية منح قنصل لبنان العام الدكتور ألخندرو بيطار شهادة مواطن في الولاية".ثم تحدث أبو رجيلي وشليطا وباسيل وفغالي عن "مزايا الدكتور بيطار وما حققه من إنجازات ونشاطات ثقافية واغترابية وتجارية ساهمت في تعزيز دور الاغتراب اللبناني في البرازيل ورفعت اسم لبنان عاليا، لا سيما بعد تأسيسه في عام 2022 الأكاديمية اللبنانية – البرازيلية للآداب والفنون والعلوم".وتحدثوا عن "دوره في تقديم المساعدات إلى لبنان وإيصالها، في خضم أزمة وباء كورونا والاعتداءات الإسرائيلية".وبعد أن منحته بالبي شهادة المواطنة، تحدث بيطار عن "دور لبنان الحضاري في الشرق وبدء عهد جديد مليء بالأمل في التقدم والأزدهار، بعد سنوات طويلة من المآسي والأزمات".