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لبنان

"الأشغال" باشرت أعمال صيانة الطرق من عمشيت إلى البربارة

Lebanon 24
21-02-2025 | 10:33
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 باشرت وزارة الأشغال العامة والنقل، في إطار جهودها المستمرة للحد من حوادث السير وتعزيز معايير السلامة المرورية، تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح على عدد من الطرق في مختلف المناطق اللبنانية.

وفي هذا السياق، شهدت اليوم محاور طرقية  عدة ،أعمال صيانة موقتة شملت ردم الحفر وإجراء إصلاحات عاجلة على الطريق الساحلي الشمالي الممتد من عمشيت، مرورًا بمنطقة المدفون، وصولًا إلى البربارة، وذلك في الاتجاهين، بهدف الحد من المخاطر التي تهدد سلامة السائقين والمواطنين.
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وتأتي هذه التدابير في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تحسين شبكة الطرق الوطنية، حيث يتم تنفيذ الإصلاحات العاجلة ريثما تستكمل الأعمال الشاملة وفق العقود المبرمة مع المتعهدين المعنيين.

وأكدت "الوزارة التزامها المستمر بتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الطرق"، مشددة على "أن تعزيز السلامة المرورية يشكل أولوية في استراتيجيته".
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