وفد حوثي غادر اليمن للمُشاركة في تشييع نصرالله... من يترأسه؟

غادر وفد حوثي اليمن اليوم الجمعة، للمشاركة في تشييع أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله.



Advertisement

وأضافت أن الوفد ترأسه مفتي الديار اليمنية شمس الدين شرف الدين، دون ذكر المزيد من التفاصيل. (روسيا اليوم) وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن وفدا رفيع المستوى من أنصار الله "غادر مطار صنعاء الدولي للمشاركة في تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين".وأضافت أن الوفد ترأسه مفتي الديار اليمنية شمس الدين شرف الدين، دون ذكر المزيد من التفاصيل. (روسيا اليوم)