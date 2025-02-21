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لبنان
وفد حوثي غادر اليمن للمُشاركة في تشييع نصرالله... من يترأسه؟
Lebanon 24
21-02-2025
|
10:41
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غادر وفد حوثي اليمن اليوم الجمعة، للمشاركة في تشييع أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله.
وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن وفدا رفيع المستوى من أنصار الله "غادر مطار صنعاء الدولي للمشاركة في تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين".
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وأضافت أن الوفد ترأسه مفتي الديار اليمنية شمس الدين شرف الدين، دون ذكر المزيد من التفاصيل. (روسيا اليوم)
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