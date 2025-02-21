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لبنان

في يوم تشييع نصرالله وصفي الدين.. هذا ما دعت له "حماس"

Lebanon 24
21-02-2025 | 13:07
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دعت حركة حماس إلى المشاركة الحاشدة في تشييع أمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله والقائد هاشم صفي الدين في العاصمة بيروت يوم الأحد 23 شباط 2025.

وأوضحت الحركة أن هذه المشاركة في التشييع تأتي وفاء لدماء الشهداء، مؤكدة على استمرارها في نهج المقاومة حتى تحقيق النصر القريب وتحرير فلسطين وطرد الاحتلال.
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وأشارت الحركة في بيانها إلى أن هذا التشييع هو "تجسيد للعهد الذي قطعته المقاومة على نفسها في الاستمرار بمسيرة الشهداء التي سطرت واحدة من أعظم الملاحم في تاريخ المنطقة حيث كان الدم ينتصر وينهزم فيه الاحتلال والمستكبرون".

كما أكدت أن المقاومة في لبنان ومنذ اللحظة الفارقة التي ارتقى فيها الشهداء، كانت سباقة في إسناد غزة وفلسطين في معركة من أعظم المعارك.

لبنان

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