Advertisement

يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمين العام لـ "تيار المستقبل" أحمد الحريري، خلال مشاركته في تشييع السيدة نهدية صفي الدين، والدة الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد حسن نصرالله، التي توفيت في 25 أيار 2024.وكان الحريري قد أعلن عن عدم مشاركته في تشييع نصرالله يوم الأحد 23 شباط، مما أثار تساؤلات واستغراب البعض حول سبب غيابه، خاصة أنه كان قد شارك سابقاً في تشييع والدة نصرالله.