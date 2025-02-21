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لبنان

جريمة تهزّ منطقة لبنانية.. قتل زوجته بـ"السكين"!

Lebanon 24
21-02-2025 | 13:57
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شهدت منطقة حي المرح في الهرمل - البقاع، مساء الجمعة، جريمة مروعة أسفرت عن مقتل سيدة طعناً بالسكين على يد زوجها، وفق ما أفادت معلومات "لبنان24".
 
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالجريمة لمعرفة دوافعها.
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