شهدت منطقة حي المرح في الهرمل - البقاع، مساء الجمعة، جريمة مروعة أسفرت عن مقتل سيدة طعناً بالسكين على يد زوجها، وفق ما أفادت معلومات "لبنان24".

وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالجريمة لمعرفة دوافعها.