Advertisement

لبنان

"الكهرباء 20 ساعة".. هذا ما أعلنه وهاب

Lebanon 24
21-02-2025 | 15:12
A-
A+
Doc-P-1323828-638757728840519402.jpg
Doc-P-1323828-638757728840519402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر الوزير السابق وئام وهاب، عبر حسابه على منصة "إكس" منشوراً قال فيه: "سيحقق العهد أمرين أساسيين خلال الأشهر الأولى الأول كهرباء عشرون ساعة بمساعدة السعودية، الثاني إعادة الودائع ما دون 500 الف دولار، أعتقد أن ذلك كافٍ لنجاح العهد حتى الوصول للإنتخابات".
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-02-21
16:47 | 2025-02-21
16:17 | 2025-02-21
16:13 | 2025-02-21
16:03 | 2025-02-21
15:54 | 2025-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24