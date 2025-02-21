"الكهرباء 20 ساعة".. هذا ما أعلنه وهاب

نشر الوزير السابق وئام وهاب، عبر حسابه على منصة "إكس" منشوراً قال فيه: "سيحقق العهد أمرين أساسيين خلال الأشهر الأولى الأول كهرباء عشرون ساعة بمساعدة السعودية، الثاني إعادة الودائع ما دون 500 الف دولار، أعتقد أن ذلك كافٍ لنجاح العهد حتى الوصول للإنتخابات".

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