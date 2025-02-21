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لبنان

بسبب تشييع نصرالله.. نداء عاجل للفرنسيين في لبنان

Lebanon 24
21-02-2025 | 15:43
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دعت السفارة الفرنسية في بيروت رعاياها في لبنان إلى اليقظة الشديدة يوم الأحد تزامناً مع تشييع الأمين العام لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله.
 
كذلك، طلبت السفارة من مواطنيها تجنب سلوك طريق المطار والحد من تنقلاتهم.
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