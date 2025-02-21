معلومات.. هكذا ستكون مشاركة لبنان في القمة العربية الطارئة

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ المشاركة اللبنانية في القمة العربية الطارئة ستكون على مُستوى رئيس الجمهورية جوزاف عون أو رئيس الحكومة نواف سلام مع وفد وزاريّ يتقدَّمهُ وزير الخارجية يوسف رجّي الذي سيحضرُ الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الذي سيُعقد في 3 آذار المُقبل.

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