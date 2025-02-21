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لبنان

"اضطرابات بسيطة في الإنترنت".. إعلان من أوجيرو

Lebanon 24
21-02-2025 | 16:17
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أعلنت "أوجيرو"، عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، أنّه "قد يواجه بعض المشتركين اضطرابات بسيطة في خدمة الإنترنت في عدد من المناطق اللبنانية وتعمل فرقنا على معالجة المشكلة بالسرعة القصوى".
 
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"اضطرابات

بسيطة

الإنترنت"..

إعلان

"أوجيرو"

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