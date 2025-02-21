"اضطرابات بسيطة في الإنترنت".. إعلان من أوجيرو

Advertisement

أعلنت "أوجيرو"، عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، أنّه "قد يواجه بعض المشتركين اضطرابات بسيطة في خدمة الإنترنت في عدد من المناطق اللبنانية وتعمل فرقنا على معالجة المشكلة بالسرعة القصوى".