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لبنان
"اضطرابات بسيطة في الإنترنت".. إعلان من أوجيرو
Lebanon 24
21-02-2025
|
16:17
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أعلنت "أوجيرو"، عبر منصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة، أنّه "قد يواجه بعض المشتركين اضطرابات بسيطة في خدمة الإنترنت في عدد من المناطق اللبنانية وتعمل فرقنا على معالجة المشكلة بالسرعة القصوى".
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22/02/2025 02:42:28
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Lebanon 24
"اضطرابات
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"أوجيرو"
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