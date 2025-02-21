مقدمات النشرات المسائيّة

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مساء الخير، في اليوم الثاني بلا حكم بشار الأسد: مزيج من الفرح والقلق يسيطر على سوريا.فالاحتفالات تتواصل، بعدما حطم السوريون جدران السجن الكبير، فيما البحث بدأ، لمعرفة ماذا في أقبية السجون الفعلية.حتى الآن الغموض سيد الموقف. ال "ام تي في" واكبت السوريين في بحثهم عن أبنائهم في أقبية سجن "صيدنايا" لكن لا نتيجة. فأين أخفى بشار الأسد المعتقلين قبل أن يهرب في عتمة الليل؟توازيا، الوضع يستتب شيئا فشيئا للمعارضة السورية. واللافت أن مجلس الشعب السوري ومعظم السفارات حول العالم اعترفت بالسلطة الجديدة، ما يؤكد، مرة جديدة، أن "الانتقال الهادىء" عنوان الثورة في سوريا.إسرائيل، من جهتها، أعلنت أنها ستدمر الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة في سوريا، لكنها أكدت من جهة ثانية أن وجود القوات الإسرائيلية في سوريا خطوة موقتة، اتخذت لأسباب أمنية.في لبنان، كما في سوريا، القلق سيد الموقف، لمعرفة مصير المعتقلين في السجون السورية.وعودة إبن شكا، المعتقل المحرر، سليم حموي، بعد تمضيته أكثر من ثلاثة وثلاثين عاما في السجون السورية، رفعت منسوب الأمل لدى أهالي المعتقلين، بإمكان بقاء أبنائهم على قيد الحياة.سياسيا، حراك على خط معراب، أبطاله نواب في "اللقاء النيابي المستقل"، يحاولون إحداث خرق في الملف الرئاسي، يرتكز على التوفيق بين الكتل المختلفة، ولا سيما بين المعارضة و"الثنائي الشيعي"، إضافة إلى أطراف أخرى.فهل ينجح المسعى التوافقي، ما يسمح بانتخاب رئيس جديد في جلسة التاسع من كانون الثاني؟تطورات دراماتيكية كبرى شهدتها سوريا ومعها المنطقة التي مازالت تحت صدمة تسارع الأحداث وسقوط حكم الرئيس بشار الأسد خلال أقل من أسبوعين.وفيما تردد ان اتفاقا تم التوصل اليه بين «أطراف أستانا قضى بالترتيبات التي شهدتها الأراضي السورية خلال الساعات الماضية أعلن الكرملين أن ما حدث فاجأ العالم كله وموسكو ليست استثناء مؤكدا أن صيغة أستانا فقدت جوهرها لكنها ستستمر كآلية لتبادل الآراء والمشاورات حول سوريا.وقبل تبلور الوضع في سوريا سارع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إلى إعطاء أوامره لجيشه بالإستيلاء على منطقة عازلة في الجولان ضاربا كعادته بعرض الحائط اتفاقية دولية لفصل القوات التي استمرت خمسين عاما.بدوره طلب وزير الحرب “يسرائيل كاتس الجيش الإسرائيلي باستكمال السيطرة على المنطقة العازلة وبالعمل على خلق مجال أمني خال من الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة والبنى التحتية في جنوب سوريا بما في ذلك خارج المنطقة العازلة والتي قد تشكل تهديدا لإسرائيل بحسب ما نقل عنه الاعلام العبري.وبانتظار ما ستؤول إليه المستجدات في سوريا وانعكاسها على لبنان يبقى المطلوب داخليا التعاطي بمسؤولية استثنائية مع هذه المرحلة لتحصين الواقع اللبناني الانشغال بالتطورات المتسارعة في سوريا.والفرصة الذهبية اليوم تكمن في جلسة التاسع من كانون الثاني التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لإنتخاب رئيس للجمهورية.وفي الشأن الجنوبي عقد اجتماع للجنة التنسيق الخماسية في الناقورة لمتابعة اتفاق وقف النار من أجل تنسيق دعمها لوقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ في السابع والعشرين من تشرين الثاني على أن تجتمع هذه الآلية بوتيرة منتظمة لتحقيق التقدم في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701.الاجتماع سبقه استمرار الخروقات الاسرائيلية حيث ارتقى شهيد قبل ظهر اليوم في استهداف سيارة على صف الهوا في مدينة بنت جبيل.حتى تستقر الارض السورية المهتزة على مشهد واضح، فان العجلة السياسية المؤقتة اوصلت محمد البشير رئيسا لحكومة انتقالية، تدير شؤون البلاد، بعد ان كان رئيسا لحكومة هيئة تحرير الشام في ادلب.. تعيين جاء بقرار من قائد العمليات العسكرية احمد الشرع المعروف بابي محمد الجولاني.اول المناصب الواضحة المعالم لمرحلة غير واضحة بعد الا للصهيوني الذي اعلن بالفم الملآن فوق اصوات طائراته التي تدمر كل امكانات سوريا العسكرية ودباباته التي تستبيح مساحات شاسعة من الجنوب السوري – ان رغبة تل ابيب تقسيم سوريا عبر قيام حكم فدرالي ، وحكم ذاتي للاقليات، كما قال وزير الحرب الصهيوني يسرائيل كاتس، مضيفا ان تل ابيب تعمل على اقامة دولة غير معادية لها في سوريا كما قال.والقول على الارض للجماعات المسلحة التي تتولى تنظيم الامور وفتح السجون، واصدار التعليمات لمنع التصفيات وانفلات الامور، وسط تلاحق بيانات مؤسسات الدولة من مجلس الشعب الى الوزارات المعنية والسفارات السورية تبايع الحكم الجديد وتدعو للوحدة، وتعلن استعدادها لتامين انتقال سلس للسلطة.وحتى يتضح شكل السلطة الجديدة، فلا شك ان ما يجري في سوريا تحول كبير ويحتاج الى تقييم كما قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، لكن ما يجري لا يمكن ان يؤثر على قدرات المقاومة التي تعرف كيف تحمي بلدنا وكيف تواجه التحديات وكيف تتجاوز الصعاب مهما كانت، فقوتها من وجودها وقدراتها وكفاءاتها العالية على الرغم من كل ما اصابها في هذه الحرب – كما قال النائب فضل الله.ولتثبيت وقف الحرب كان اول اجتماعات اللجنة المعنية بالاشراف على تطبيق وقف اطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني،وسط خروقات جيش العدو المتمادية وليس آخرها في زبقين وبنت جبيل ، ووقوع شهيد اضافة الى جرحى من الجيش اللبناني.واعلنت السفارتان الاميركية والفرنسية في بيروت ومعهما قوات اليونيفل في بيان عن عقد اول اجتماع للجنة الخماسية في الناقورة ، مع التأكيد ان اللجنة – التي تضم الى لبنان وتل ابيب، اميركا وفرنسا واليونيفل – سوف تجتمع بوتيرة منتظمة، وستنسق عملها بشكل وثيق لتحقيق التقدم في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701...سقط الاسد وانتصرت المعارضة المسلحة التي كلفت قيادتها اليوم رئيس حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب محمد البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد. وعلى الفور، اجتمع البشير مع رئيس الحكومة السورية محمد الجلالي بحضور رئيس هيئة تحرير الشام أحمد الشرع تحت عنوان تحديد خطوات نقل السلطة ومنع الفوضى.وشملت الخطوات المقترحة وفق المعطيات التي اوردتها اكثر من وسيلة اعلام الخطوات العامة التالية:اولا، حل كافة الجماعات شبه العسكرية وتوحيدها تحت قيادة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة.ثانيا، حل جميع جمعيات المعارضة والائتلاف الوطني ولجنة التفاوض.ثالثا، العمل تحت سلطة واحدة انتقالية.هذا في سوريا، حيث تبقى للأيام والأسابيع المقبلة الإجابة على الكثير من الاسئلة المشروعة.أما في لبنان، فشهر بالتمام والكمال قبل الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة رئاسية مثمرة في 9 كانون الثاني 2025.وفي الانتظار، اسئلة ثلاثة تتكرر:اولا، هي تبقى الجلسة قائمة في موعدها، كما اكد بري مرارا، على رغم الحدث السوري الكبير؟ثانيا، هل من مظلة اقليمية ودولية لتمرير الاستحقاق، وماذا عن الترجمة الفعلية لنصيحة مستشار الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي ألمح إلى ارجاء الانتخاب شهرين او ثلاثة ليحصل ضمن حل شامل في المنطقة؟ثالثا، مهما يكن من أمر الخارج، هل ينجح الافرقاء المعنيون في الداخل اللبناني في التوصل الى توافق يقي لبنان شرور المرحلة المقبلة بالحد الادنى، ويسمح باستيعاب التحولات الكبرى في الوطن والمحيط بأقل الاضرار؟حتى اللحظة الغموض الرئاسي سيد الموقف. والمشهد السياسي الفارغ يملأه الفارغون بالمزايدات، وبالحملات السياسية والاعلامية المبرمجة والمملة لتزوير التاريخ غير القابل للتزوير.في اليوم الثاني على سقوط الرئيس بشار الأسد ولجوئه، بحسب ما أعلن، إلى روسيا، ودخول الجولاني دمشق، كيف يبدو المشهد في سوريا أولا وفي دول الجوار, وفي الخطوات الدولية مما جرى؟في دمشق تعاود الحياة العادية اعتبارا من غد ويفتح المصرف المركزي والمصارف.حكوميا، أعلن أحمد الشرع المكنى بالجولاني ، عن تكليف محمد البشير تشكيل الحكومة الجديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.في الحدود مع لبنان ، واقع يراوح بين الريبة والروايات والمعطيات التي تحتاج إلى التدقيق والتوضيح من المعنيين ولاسيما من قيادة الجيش ومديرية الأمن العام:اخبار عن دخول جماعات موالية لنظام الأسد ولحزب الله فرع سوريا لبنان, ومنع بعضها الاخر ،وهناك أخبار عن أن عناصر وضباطا من الجيش السوري دخلوا كمدنيين.هذه الأخبار المقلقة ، إذا صحت، تستدعي توضيحات من الحكومة ومن الجيش ومن الأمن العام ، لئلا تبقى الحدود عرضة للأخبار والروايات.في المقابل ، كيف بدأ بعض الدول يتعاطى مع النازحين السوريين؟فرنسا: نعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء .اليونان علقت طلبات اللجوء المقدمة من نحو تسعة آلاف سوري .ألمانيا : تقييم طلبات اللجوء يعتمد على تطور الاوضاع في سوريا.النمسا أمرت بوقف النظر في طلبات اللجوء.واضح من هذه العينة الأوروبية أن هناك قرارا أوروبيا بإعادة النازحين إلى سوريا، فهل يحذو لبنان حذو الدول الأوروبية؟ ام يبقى الأمر خاضعا للمزايدات والاستنسابية، كما في اي ملف تجري معالجته؟بالعودة إلى التطورات داخل سوريا، الإنشغال لليوم الثاني بالسجون والمساجين، حيث أنه لا يمكن التمييز بين بعض السجون والمسالخ ، مثلما هي الحال بالنسبة إلى سجن صيدنايا، أما عن واقع السجناء اللبنانيين ، فالأمر يبدو انه يحتاج إلى تدقيق، للتمييز بين الوقائع والأمنيات المشروعة لأهلهم.اللافت في مواقف اليوم ، تهنئة حركة حماس الشعب السوري على ما وصفته "بتحقيق تطلعاته في الحرية والعدالة بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد".البداية من المعابر ، بين الحقائق وبين المعطيات المزيفة.بوابات صيدنايا.. ما خلفها, وما تحتها, زنازين القهر, الاجساد المطحونة, الاطراف المطوية, الأغلال الأبدية.. وخطف الحرية كلها جرائم تعذيب حتى الموت تكفل لاي نظام في العالم المحاكمة والسجن حتى اندثار النفس صيدنايا والصيد على النوايا.حين سجن النظام سوريين بتهمة المس بالنظام ورمى بهم في أقبية ضلت طريقها الى سطح الارض وستحكي معسكرات الظلمة عن آلاف المعتقلين الذين قضوا في السجن أحكاما مؤبدة توازي سنواتها اعوام الأسدين في الحكم. منهم من خرج بلا ذاكرة وآخرون تخلوا عنها طوعا.رجال نسوا اسماءهم او انهم تركوها مسجونة خلف الجدران المتعفنة.. وعجائز صرفوا عمرهم في السجن الاحمر.وتصدرت غرف التعذيب المشهد السوري في اليوم الثاني على اقتلاع الحكم وكان اكثرها صدمة: مكبس الطحن بعد الإعدام، والذي تم استخدامه ل"طحن الجثث وتعبئتها في كيس والتخلص منها لسهولة الدفن وتشهد "غرف الملح" وسراديب الزلازل على اجرام يسقط انظمة وامبراطوريات ويدفع برموزها الى محاكم محلية.وعلى ايدي الشعب نفسه والاسوأ ان النظام الهارب احتفظ معه بشيفرات الزنازين السفلية حيث يقبع تحت الارض عدد كبير من المساجين ممن لا تزال محاولات إخراجهم مستمرة، وسارع عدد من رجال الأعمال السوريين لرصد مكافآت بلغت إحداها مئة ألف دولار لمن يملك شيفرة الأبواب أو يساعد على فتح كامل زنازين السجن في ريف دمشق.ويرغب السوريون في ان تصبح هذه المآسي خلفهم مع المرحلة الانتقالية في الحكم والتي بدأت تنسج خيوطها في اجتماعات تأسيسية يتشارك فيها مسؤولون من النظام السابق وعقد اجتماع ضم كلا من القائد العام لغرفة عمليات المعارضة السورية المسلحة أحمد الشرع الجولاني سابقا ورئيس حكومة الاسد محمد الجلالي والرئيس المكلف الحكومة الانتقالية محمد البشير.وقال الجولاني إن حكومة الإنقاذ لديها خبرات، وبدأت العمل من لا شيء وفي الوقت المستقطع ما قبل انتقال السلطة كانت اسرائيل تنقل سلطاتها الى الجنوب السوري ومرتفعاته ويستكمل جيش العدو احتلال المنطقة العازلة وفق اتفاق فض الإشتباك في القنيطرة...ولم يكتف بالمنطقة العازلة اذ احتل مناطق مجاورة أطلق عليها وزير الحرب يسرائيل كاتس اسمها "نقاط السيطرة"، منها الجهة السورية ل‍جبل الشيخ ومع السيطرة على الارض نفذت اسرائيل اكثر من مئة اعتداء جوي في سوريا خلال ساعات.