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لبنان
الانتخابات البلدية 2025: تحالفات ومفاجآت واستعدادات مكثفة
Lebanon 24
21-02-2025
|
22:33
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أكد وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار اجراء الانتخابات البلدية في موعدها في ايار، وعممت وزارة الداخلية لوائح الشطب على البلديات لتصحيحها، وبدات الاحزاب والعائلات والفاعليات استعداداتها لخوض غمار الانتخابات البلدية.
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وكتبت " الديار": في المعلومات، ان التحالف بين حزب الله وحركة امل سيكون شاملا كل البلديات في كل لبنان وشكلت لجان التنسيق، فيما اللقاء الأخير بين جنبلاط وارسلان في خلدة تطرق الى الموضوع البلدي وامكانية التنسيق في عالية والتوافق والمجيء بالكفوئين بغض النظر عن الولاءات الحزبية مع الحرص على تجنب الانقسامات في القرى في هذا الظرف العصيب ، علما ان جنبلاط تجنب في الاستحقاق الماضي التدخل في بلدية الشويفات مسقط راس طلال ارسلان والجاهلية مسقط راس وئام وهاب، فهل يكرر نفس السيناريو في هذا الاستحقاق؟
اما تيار المستقبل فهو في صدد بلورة خياراته بخصوص خوض الاستحقاقات البلدية في بيروت وصيدا وطرابلس، مع ترك الحرية للعائلات والفاعليات في كل المناطق التي يتواجد فيها تيار المستقبل، حيث سيركز على الانتخابات النيابية وسيشرف عليها سعد الحريري شخصيا من بيروت.
اما الساحة المسيحية ستشهد معارك عنيفة وتحديدا بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية في المدن الكبرى، كما سيخوض حزب الكتائب الاستحقاق البلدي في جميع مناطق تواجده، والانظار ستكون موجهة لجونية وجبيل وزغرتا ومناطق المتن، وستعطي الساحة المسيحية رونقا للانتخابات البلدية، علما ان التحضيرات كشفت عن توجه لافت عند المغتربين لخوض الانتخابات البلدية.
التحضيرات بدات في كل لبنان، والمجتمع المدني بدأ يعد العدة لخوض الاستحقاق في جميع المناطق بشكل مستقل عن الاحزاب والقوى الحالية، وستشكل الانتخابات البلدية فرصة للعهد لاعادة النشاط الى المؤسسات البلدية لمواكبة المرحلة بوجوه جديدة.
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