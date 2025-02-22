في عكار.. أصيب بطلق ناري عن طريق الخطأ

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أصيب المدعو "ج.خ" من بلدة تلمعيان - عكار بطلق ناري عن طريق الخطأ مساء أمس الجمعة ، ما استدعى نقله على الفور إلى مستشفى معن اليوسف لتلقي العلاج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأفيد بأن حالة المصاب مستقرة.