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لبنان

في عكار.. أصيب بطلق ناري عن طريق الخطأ

Lebanon 24
22-02-2025 | 00:08
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أصيب المدعو "ج.خ" من بلدة تلمعيان - عكار بطلق ناري عن طريق الخطأ مساء أمس الجمعة ، ما استدعى نقله على الفور إلى مستشفى معن اليوسف لتلقي العلاج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأفيد بأن حالة المصاب مستقرة.
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