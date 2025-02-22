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لبنان

مع بدء الموجة الثانية من المنخفض الجوي.. اليكم الطرقات الجبلية مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

Lebanon 24
22-02-2025 | 01:07
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أعلنت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي:
عيناتا – الارز
كفردبيان – حدث بعلبك
العاقورة – حدث بعلبك
الهرمل – سير الضنية
الهرمل – القبيات
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معاصر الشوف – كفريا.
الى ذلك، أفادت غرفة التحكم المروري الى ان طريق ترشيش زحلة سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون طبقة من الجليد
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