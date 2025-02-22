مع بدء الموجة الثانية من المنخفض الجوي.. اليكم الطرقات الجبلية مقطوعة بسبب تراكم الثلوج



عيناتا – الارز

كفردبيان – حدث بعلبك

العاقورة – حدث بعلبك

الهرمل – سير الضنية

الهرمل – القبيات

Advertisement معاصر الشوف – كفريا. أعلنت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، هي:عيناتا – الارزكفردبيان – حدث بعلبكالعاقورة – حدث بعلبكالهرمل – سير الضنيةالهرمل – القبياتمعاصر الشوف – كفريا.

الى ذلك، أفادت غرفة التحكم المروري الى ان طريق ترشيش زحلة سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية بسبب تكون طبقة من الجليد