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لبنان

بو صعب لن يترشح؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-02-2025 | 01:30
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روى أحد الأصدقاء المقربين من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنه فوجئ بحديث صدر من بو صعب على هامش جلسة إجتماعية عبّر خلاله  عن عدم رغبته بالترشح الى الإنتخابات النيابية المقبلة في دورة أيار 2026 مشيراً الى أن دورة 2022 لم يكن متعطشا للنيابة بل طُلب منه الترشح وهذا ما  حصل .
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المصدر لفت الى أن بو صعب لم يجزم الأمر لكنه تحدث بجدية كاملة عن عدم رغبته بالترشح للنيابة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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