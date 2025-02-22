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لبنان

تشييع نصرالله: "يوم أمني بامتياز"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-02-2025 | 01:45
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باشر الجيش والقوى الأمنية الرسمية تنفيذ  الإجراءات المقررة لمواكبة تشييع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله غدا، وسط اصرار على عدم السماح بتحويل التشييع إلى مناسبة لإطلاق أعمال شغب أو التسبب بفتنة داخلية، وهناك مراقبة شديدة على الوافدين من الخارج وكذلك على من سيخرج من المخيمات للمشاركة مع دعوة عدد من الفصائل الفلسطينية للمشاركة الحاشدة.
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ويركز الجيش انتشاره على "خطوط التماس" القديمة وخصوصاً في منطقة عين الرمانة والشياح ومناطق الاحتكاك بين الشيعة والسنة وفي معظم مناطق بيروت وأيضاً سيكون هناك انتشار أمني على الطرق الساحلية وبين البقاع وبيروت.
وأكدت مصادر مطلعة ان "حزب الله" وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية الرسمية يعمل على منع حصول اي اشكالات .
وبحسب المصادر فإن حساسية النقطة التي يحصل فيها التشييع وقربها من طريق الجديدة تجعل اي اشكال خطرا فعليا لان قد يؤدي الى فتنة اهلية وهذا بحد ذاته خطر على التشييع برمته.
وتعتبر المصادر ان الإجراءات الامنية الرسمية مشددة جدا وستزيد في الساعات المقبلة، مع اقتراب موعد التشييع.
في المقابل،عبّر مصدر نيابيّ عن خشيته من أنّ يُقدم بعض مناصري "حزب الله" أو بعض الأشخاص الذين قد يستغلون مناسبة التشييع  إلى استفزاز بعض المواطنين، وخصوصاً وأنّ المُشاركين والمتوجّهين إلى المدينة الرياضيّة سيأتون من مُختلف المناطق اللبنانيّة، كذلك، سيأتون من اليمن والعراق وبلدان أخرى.
ودعا المصدر عينه القيّمين على التشييع من لجان وسياسيين ومسؤولين إلى ضبط الشارع كيّ لا تحصل إشكالات البلاد في غنى عنها، وخصوصاً وأنّ مواكب السيارات ستمرّ في مناطق مسيحيّة وسنّية، الأمر الذي قد يخلق حساسيّة لدى البعض.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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