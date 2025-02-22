لبنان تحت تأثير منخفض "آدم": الثلوج تلامس الـ300 متر والبرودة تشتد

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لبنان
لبنان تحت تأثير منخفض "آدم": الثلوج تلامس الـ300 متر والبرودة تشتد
Lebanon 24
22-02-2025
|
03:01
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يشتد تأثير الكتل الهوائية الشديدة البرودة المرافقة لل منخفض الجوي القطبي المنشأ " آدم" على الحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من اليوم السبت ما يؤدي الى إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة يومي الاحد والاثنين حيث يلامس تساقط الثلوج ارتفاع ال ٣٠٠ متر خاصة شمال البلاد لكن مع فعالية منخفضة للمتساقطات، ومن المتوقع أن ينحسر تدريجياً اعتباراً من الثلاثاء مع موجة صقيع حتى يوم الأربعاء المقبل حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع .
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ويكون الطقس اليوم غائماً إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال ٨ درجات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الشمالية ورياح ناشطة يتخلله انفراجات واسعة ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٨٠٠ متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس ال ٥٠٠ متر ، يرجى توخي الحذر من سلوك الطرقات الجبلية بسبب تكون الجليد وتراكم الثلوج.
الأحد:
غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج على ارتفاع ٥٠٠ متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية و الداخلية فيما تبقى المناطق الساحلية تحت سيطرة الرياح الشمالية الجافة و الباردة و دون كمية متساقطات تذكر، يتحول اعتباراً من بعد الظهر الى غائم جزئياً، نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ٥٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.
الإثنين:
غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة متدنية ودون معدلاتها (ما بين ٨ الى ١٠ درجات) وأجواء شديدة البرودة ، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع ٥٠٠ متر وما فوق في الداخل بمجملها، يستقر الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر مع بقاء التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً من ارتفاع ٤٠٠ متر.
الثلاثاء:
غائم جزئياً الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة كما يبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً من ارتفاع ٦٠٠متر.
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