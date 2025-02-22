لبنان تحت تأثير منخفض "آدم": الثلوج تلامس الـ300 متر والبرودة تشتد

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يشتد تأثير الكتل الهوائية الشديدة البرودة المرافقة لل منخفض الجوي القطبي المنشأ " آدم" على الحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من اليوم السبت ما يؤدي الى إنخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة يومي الاحد والاثنين حيث يلامس تساقط الثلوج ارتفاع ال ٣٠٠ متر خاصة شمال البلاد لكن مع فعالية منخفضة للمتساقطات، ومن المتوقع أن ينحسر تدريجياً اعتباراً من الثلاثاء مع موجة صقيع حتى يوم الأربعاء المقبل حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع .ويكون الطقس اليوم غائماً إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال ٨ درجات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الشمالية ورياح ناشطة يتخلله انفراجات واسعة ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٨٠٠ متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس ال ٥٠٠ متر ، يرجى توخي الحذر من سلوك الطرقات الجبلية بسبب تكون الجليد وتراكم الثلوج.الأحد:غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج على ارتفاع ٥٠٠ متر وما دون ذلك في المناطق الشمالية و الداخلية فيما تبقى المناطق الساحلية تحت سيطرة الرياح الشمالية الجافة و الباردة و دون كمية متساقطات تذكر، يتحول اعتباراً من بعد الظهر الى غائم جزئياً، نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ٥٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل.الإثنين:غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة متدنية ودون معدلاتها (ما بين ٨ الى ١٠ درجات) وأجواء شديدة البرودة ، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع ٥٠٠ متر وما فوق في الداخل بمجملها، يستقر الطقس تدريجياً اعتباراً من الظهر مع بقاء التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً من ارتفاع ٤٠٠ متر.الثلاثاء:غائم جزئياً الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة كما يبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتباراً من ارتفاع ٦٠٠متر.