بالصورة.. مياه إسرائيلية في لبنان

لاحظ مواطنون في جنوب لبنان ممن عادوا إلى منازلهم وجود أكوام من عبوات المياه الإسرائيلية داخلها.

وتبيّن أن تلك المياه المعدنية هي من انتاج شركة "نفيعوت - Neviot" الإسرائيلية، وقد تركها جنود جيش العدو الإسرائيلي وراءهم في المنازل التي مكثوا فيها خلال الحرب الأخيرة على لبنان وتحديداً إبان الاجتياح البري للجنوب.