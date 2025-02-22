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لبنان

بالصورة.. مياه إسرائيلية في لبنان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-02-2025 | 03:15
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لاحظ مواطنون في جنوب لبنان ممن عادوا إلى منازلهم وجود أكوام من عبوات المياه الإسرائيلية داخلها.
 
وتبيّن أن تلك المياه المعدنية هي من انتاج شركة "نفيعوت - Neviot" الإسرائيلية، وقد تركها جنود جيش العدو الإسرائيلي وراءهم في المنازل التي مكثوا فيها خلال الحرب الأخيرة على لبنان وتحديداً إبان الاجتياح البري للجنوب.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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