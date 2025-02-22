بيروت تعانق الفن.. "موسيقى الحُجرة" تعود مُجدداً

بعد غيابٍ دام لنحو 5 سنوات، تعيدُ الجامعة الأنطونية إطلاق موسم "موسيقى الحُجرة" اعتباراً من يوم الإثنين المُقبل عند الساعة 7.30 مساء.

النشاط الذي توقف خلال السنوات الماضية بسبب وباء "كورونا" والأزمة الإقتصادية التي مرّ بها لبنان، عاد مُجدداً إلى أروقة الجامعة ليكون حدثاً كبيراً يُحاكي الموسيقى في صميمها ويجمعُ الإبداع والفن في أمسياتٍ قلَّ نظيرها.

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الراهب الانطوني الأب توفيق معتوق هو المُشرف على فعاليات "موسيقى الحُجرة"، وقد عمل جاهداً مع الجامعة على إطلاق الموسم مُجدداً بكل قوة، ويقول لـ"لبنان24" إنَّ "الموسيقى ستنتصر على كل الآلام والمصاعب".

يشير الأب معتوق إلى أنَّ موسم "موسيقى الحُجرة" تأسّس سنة الـ2014 وفعاليات هذا العام تمثل النسخة السابعة منه، ويضيف: "حضور هذا الموسم سيكون مجاناً ومن دون مقابل، فيما المستوى الموسيقي الذي سيجري تقديمه سيكونُ عالياً جداً لمنح المُستمعين والحاضرين تجربة فريدة من نوعها على الصعيد الموسيقي والفني".

وفق معتوق، فإن كنيسة "سيدة الزروع" داخل حرم الجامعة هي التي ستحتضن فعاليات الموسم الجديد، ويقول: "خلال حفل الإثنين، سيكون عازف البيانو الكندي من أصل صيني طوني ييكه يانغ حاضراً ليقدم باقة موسيقيّة احترافية للحاضرين".

أيضاً يُظهر الإعلان الخاص بالموسم الجديد تفاصيل برنامجه، وسيكون الحاضرون على موعدٍ مع موسيقى المؤلفين العالميين "موزارت" و "شوبان" و "سكريابين".

وللإشارة، فقد شهدت كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين في الأشرفيّة، أمس الجمعة، حفلاً موسيقياً زاخراً بالإبداع، أحيته الأوركسترا الوطنية اللبنانية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي.

وقدمت الأوركسترا بالتعاون مع كورال جامعة سيدة اللويزة "القداس الجنائزي لموزارت".