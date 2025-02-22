صحافية تتعرض للنشل.. اليكم ما جرى معها في مار مخايل

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تعرضت الصحافية بارعة الأحمر، ليل امس إلى عملية نشل في منطقة مار مخايل - الجميزة، بعدما هاجمها احد الأشخاص يقود دراجة نارية وامسك بمحفظتها فأسقطها أرضا ما تسبب لها بجروح في الوجه والكتف والرقبة، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.وأصدر عدد من الاعلاميين بيانا استنكروا فيه الحادثة داعين الاجهزة الامنية الى تكثيف تحرياتها لكشف الفاعلين مطالبين القضاء إنزال أشد العقوبات بالمجرمين حفاظا على السلامة العامة.