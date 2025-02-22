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لبنان

صحافية تتعرض للنشل.. اليكم ما جرى معها في مار مخايل

Lebanon 24
22-02-2025 | 03:29
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تعرضت الصحافية بارعة الأحمر، ليل امس إلى عملية نشل في منطقة مار مخايل - الجميزة، بعدما هاجمها احد الأشخاص يقود دراجة نارية وامسك بمحفظتها فأسقطها أرضا ما تسبب لها بجروح في الوجه والكتف والرقبة، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام.
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وأصدر عدد من الاعلاميين بيانا استنكروا فيه الحادثة داعين الاجهزة الامنية الى تكثيف تحرياتها لكشف الفاعلين مطالبين القضاء إنزال أشد العقوبات بالمجرمين حفاظا على السلامة العامة.
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