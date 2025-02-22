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لبنان

بالجرم المشهود.. توقيف عصابة سرقة تنشط في بلدة جويا وضواحيها

Lebanon 24
22-02-2025 | 03:57
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أعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي انه وضمن إطار مكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، ونتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات، أوقفت دوريّة من مفرزة استقصاء الجنوب، بتاريخ 10-2-2025، المواطن أ. ق. (من مواليد عام 2006) بالجرم المشهود، في أثناء محاولته سرقة “سوبرماركت” في بلدة وادي جيلو، بالاشتراك مع شخص آخر كان برفقته، تمكّن من الفرار.
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بالتّحقيق معه من قِبَل عناصر فصيلة جويّا تمّ التّوصّل إلى معرفة هويّات أفراد عصابة السّرقة، وهم:

– ح. ج. (من مواليد عام 1991، لبناني)، وهو العقل المدبّر للعصابة، والشّخص الذي تمكّن من الفرار في أثناء محاولة السّرقة.

– أ. ح. (من مواليد عام 2003، سوري)

– ص. ع. (من مواليد عام 2005، لبناني)

– أ. ح. (من مواليد عام 1995، لبناني)

– ع. ج. (من مواليد عام 1992، لبناني)

بتواريخ 12و13 و17 -2-2025، تمكّنت الفصيلة المذكورة من توقيفهم في أماكن متعدّدة.

أحيل الموقوفون إلى مفرزة صيدا القضائية، للتّوسّع بالتّحقيق معهم، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.
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