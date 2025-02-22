بالجرم المشهود.. توقيف عصابة سرقة تنشط في بلدة جويا وضواحيها

Advertisement

أعلنت المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي انه وضمن إطار مكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، ونتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات، أوقفت دوريّة من مفرزة استقصاء الجنوب، بتاريخ 10-2-2025، المواطن أ. ق. (من مواليد عام 2006) بالجرم المشهود، في أثناء محاولته سرقة “سوبرماركت” في بلدة وادي جيلو، بالاشتراك مع شخص آخر كان برفقته، تمكّن من الفرار.بالتّحقيق معه من قِبَل عناصر فصيلة جويّا تمّ التّوصّل إلى معرفة هويّات أفراد عصابة السّرقة، وهم:– ح. ج. (من مواليد عام 1991، لبناني)، وهو العقل المدبّر للعصابة، والشّخص الذي تمكّن من الفرار في أثناء محاولة السّرقة.– أ. ح. (من مواليد عام 2003، سوري)– ص. ع. (من مواليد عام 2005، لبناني)– أ. ح. (من مواليد عام 1995، لبناني)– ع. ج. (من مواليد عام 1992، لبناني)بتواريخ 12و13 و17 -2-2025، تمكّنت الفصيلة المذكورة من توقيفهم في أماكن متعدّدة.أحيل الموقوفون إلى مفرزة صيدا القضائية، للتّوسّع بالتّحقيق معهم، عملًا بإشارة القضاء المختصّ.