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لبنان

بسبب سرقة الأسلاك.. بلدة عكارية من دون كهرباء منذ 4 أشهر

Lebanon 24
22-02-2025 | 04:40
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تعاني بلدة الشيخ زناد في عكار من انقطاع تام في التيار الكهربائي منذ أكثر من 4 أشهر، وذلك بسبب إقدام مجهولين على سرقة الأسلاك الكهربائية المغذية للبلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 

وعلى الرغم من تكرار شكاوى المواطنين ومناشداتهم للجهات المعنية، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة ما يزيد من معاناة الأهالي. 
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