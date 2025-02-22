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لبنان
بسبب سرقة الأسلاك.. بلدة عكارية من دون كهرباء منذ 4 أشهر
Lebanon 24
22-02-2025
|
04:40
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تعاني بلدة الشيخ زناد في عكار من انقطاع تام في التيار الكهربائي منذ أكثر من 4 أشهر، وذلك بسبب إقدام مجهولين على سرقة الأسلاك الكهربائية المغذية للبلدة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعلى الرغم من تكرار شكاوى المواطنين ومناشداتهم للجهات المعنية، إلا أن المشكلة لا تزال قائمة ما يزيد من معاناة الأهالي.
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