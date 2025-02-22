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لبنان

بالصور... إحتراق مولد كهربائيّ

Lebanon 24
22-02-2025 | 05:07
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اندلع حريق في مولد كهربائي بالقرب من شارع العجزة في منطقة أبي سمراء في طرابلس. 


وقد اقتصرت الأضرار على الماديّات.
 
 
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حريق

مولد كهربائي

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