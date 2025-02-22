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لبنان

العبسي يصل إلى مارسيليا في زيارة راعوية

Lebanon 24
22-02-2025 | 05:12
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وصل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، مارسيليا في جولة راعوية يرافقه المعتمد البطريركي في الفاتيكان الارشمندريت شحادة عبود ورئيس الديوان البطريركي الاب رامي واكيم.

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وكان في استقباله على ارض المطار، راعي كنيسة القديس نيقولاوس في مارسيليا والقنصل صونيا ابي عازر  وأبناء الرعية.

ومن المتوقع ان يدشن العبسي القسم الأخير من الكنيسة التي انتهت اعمال تجديدها كما سيلتقي المسؤولين الكنيسيين في المدينة.
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