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لبنان

غداً الأحد... هذا ما سيشهده الطريق من سلعاتا باتجاه ميناء جبيل

Lebanon 24
22-02-2025 | 05:14
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

 

  اعتبارًا من الساعة 7.00 من تاريخ 23-2-2025 ولغاية الساعة 10.00 من التاريخ نفسه، ستُقيم جمعيّة ماراتون بيروت سباق "نصف ماراتون" في الرّكض لمسافة /21/ كلم بعنوان "The Rolling Half"، وذلك على الطريق البحريّ انطلاقًا من بلدة سلعاتا- البترون وصولًا إلى ميناء بلدة جبيل
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لذلك ستُتخذ تدابير السير التالية:

منع مرور السير كليًّا على الطريق المذكور اعتبارًا من الساعة 5.45 صباحًا ولحين الانتهاء.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، حفاظًا على سلامة المتسابقين وتسهيلًا لحركة المرور.
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