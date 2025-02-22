وعد مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقودة:وعد محمود قاروت (مواليد عام 2006، لبنانيّة)التي غادرت بتاريخ 18-2-2025 منزل ذويها الكائن في محلّة الغازية – صيدا، ولم تعُد لغاية تاريخه. علمًا أنّها تُعاني من اضطرابات نفسيّة.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة التلّ في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 448303 – 06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.