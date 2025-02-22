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لبنان

بيان من بلدية ميس الجبل... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
22-02-2025 | 06:23
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صدر عن بلدية ميس الجبل البيان التالي:

اهلنا الكرام، مع تزايد حالات السرقة في مدينة ميس الجبل، لا بد من التذكير بالأمور التالية: 

- يُمنع نقل الخردة ودخول آليات جمع الخردة للغرباء عن المدينة تحت طائلة المصادرة والادعاء عليهم بالسرقة امام القضاء المختص
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- ⁠يرجى من اهلنا الكرام تفقد ارزاقهم وبيوتهم ومتاجرهم والعمل على توضيب ما يمكن المحافظة عليه، بالاضافة الى وضع أقفال جديدة للأبواب اذا امكن، واخراج الأشياء الثمينة والمهمة اذا وجدت.
- ⁠ان بلدية ميس الجبل ستقوم بالاجراءات اللازمة مع المعنيين لضبط هذه الحالات والتصدي لاي محاولة للسرقة او العبث بمحتويات البيوت ضمن الامكانات المتوفرة.
- ⁠ان بلدية ميس الجبل تدعو القوى الامنية والسلطات الرسمية اللبنانية على مختلف اجهزتها للحضور في مدينتنا وفرص الامن والقانون فيها وتسيير دوريات امنية ومنع اي محاولة للسرقة وتوقيف الفاعلين.
- ⁠كذلك ندعو اهلنا الكرام لابلاغ قوى الامن الداخلي عن اي سرقة يتعرضون لها، والابلاغ ايضاً عن اي مشتبه به لمتابعة الموضوع.
- ⁠ونظراً لوجود عدة بيوت واماكن مفخخة وغير منفجرة، يرجى التواصل معنا عبر الرقم التالي 71650051، وفي حال تعذر الاتصال بسبب توقف خدمة الارسال داخل البلدة، يرجى ارسال رسالة نصية تحمل اسم صاحب البيت والعنوان ورقم الهاتف، ونحن بدورنا نتابع مع فوج الهندسة في الجيش اللبناني (مشكوراً)، لازالة مخلفات العدوان..

اهلنا الشرفاء، ان عمليات رفع الركام وفتح الطرقات وتنظيفها مستمرة منذ ٥ أيام وحتى الان برعاية كريمة من مجلس الجنوب مشكوراً وبالتعاون مع بلدية ميس الجبل، وستستمر خلال الايام المقبلة لتشمل كافة طرقات المدينة واحيائها. ويبقى شعارنا قولاً وفعلاً: خدمتكم شرف لنا.
 
 
 
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