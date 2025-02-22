10
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
9
o
صيدا
11
o
جونية
7
o
النبطية
2
o
زحلة
5
o
بعلبك
8
o
بشري
6
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحاج: الاولوية تعيين الهيئة الناظمة وتحسين وضع الاتصالات
Lebanon 24
22-02-2025
|
07:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وزير الاتصالات المهندس شارل الحاج واستبقاه الى مأدبة الغداء.
وقال الحاج بعد اللقاء:"تشرفت بزيارة غبطته في مستهل مهامي الوزارية طلبا للبركة والدعم الروحي والوطني لمسيرة الانقاذ الصعبة والاستفادة من الفرص المتاحة لاستعادة لبنان دوره ومكانته".
Advertisement
وردا على سؤال حول تفاؤله لجهة امكانية تحويل وزارة الاتصالات خلال سنتين الى وزارة عمود فقري للاقتصاد اللبناني، قال: "من المؤكد اننا سنتبع خطة عمل لانه حتى تاريخه لم نتمكن من الاطلاع على كل الامور والمشاريع والخطط الموضوعة في الوزارة، وبعد نيل الثقة بفترة قصيرة جدا قد لا تتجاوز الثلاثة اسابيع نكون قد اطلعنا على كل الامور".
اضاف: "الجميع يعرف وضع الاتصالات في البلد ومن البديهي البدء بتنفيذ قانون الاتصالات وتعيين الهيئة الناظمة وهي اولوية، والهدف على مدى 3 سنوات ان يصبح عمل الوزارة مطلقا كما كل البلدان وتدمج الوزارة بوزارة ثانية وهذا على المدى الطويل، واليوم هدفنا الحالي ان نعرف ماذا لدينا في الوزارة، وكيف علينا ان ننفذ قانون الاتصالات خلال فترة. والاولوية تعيين الهيئة الناظمة وفي الوقت نفسه نقوم بالاستثمارات اللازمة ليتحسن وضع الاتصالات من مبدأ الخدمة والاسعار الجيدة".
وعن الحياد الايجابي، قال الحاج: "سيدنا لديه الحق بالمطالبة بالحياد الايجابي"، داعيا الى "ادراك مصلحة بلدنا والوقوف الى جانب الاشقاء العرب عندما يتفقون وعلى الحياد عندما يختلفون، واعتقد ان لبنان في كل مرة اتبع هذا المبدأ عاش باستقرار، وفي كل مرة لم يحترم هذا المبدأ اهتزت فيه الاوضاع".
وختم: "اللبنانيون حتى من قبل انشاء دولة لبنان الكبير كانوا في صلب العالم العربي وحاملين قضاياه، وكل شيء قدموه كان محل قبول وتقدير، وهكذا يجب ان يعود".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"الكهرباء 20 ساعة".. هذا ما أعلنه وهاب
Lebanon 24
"الكهرباء 20 ساعة".. هذا ما أعلنه وهاب
15:12 | 2025-02-21
21/02/2025 03:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رمت باقة الورود في وجه زوجها غضباً... إعلامية شهيرة تعلن طلاقها في خطوة مفاجئة صدمت متابعيها (فيديو)
Lebanon 24
رمت باقة الورود في وجه زوجها غضباً... إعلامية شهيرة تعلن طلاقها في خطوة مفاجئة صدمت متابعيها (فيديو)
11:37 | 2025-02-21
21/02/2025 11:37:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"سرّ جديد" عن اغتيال نصرالله.. من الذي خطط لذلك؟
Lebanon 24
"سرّ جديد" عن اغتيال نصرالله.. من الذي خطط لذلك؟
14:30 | 2025-02-21
21/02/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل أحد المطاعم... صورة جديدة لطليقة الفنان وائل كفوري شاهدوها
Lebanon 24
من داخل أحد المطاعم... صورة جديدة لطليقة الفنان وائل كفوري شاهدوها
10:00 | 2025-02-21
21/02/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
درجات الحرارة ستنهار: القسم الثاني من "آدم" بدأ.. سيكون أكثر شراسة هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
درجات الحرارة ستنهار: القسم الثاني من "آدم" بدأ.. سيكون أكثر شراسة هذا ما كشفه الأب خنيصر
01:30 | 2025-02-22
22/02/2025 01:30:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:51 | 2025-02-22
بالصور... وفيق صفا في المدينة الرياضية
08:46 | 2025-02-22
عبدالله: تسعير نار الطائفية لا يخدم أحدا
08:31 | 2025-02-22
نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان زار لبنان والتقى سلام ورجي والسيّدة الأولى
08:27 | 2025-02-22
وزير العدل التقى وفد نقابة خبراء المحاسبة
07:57 | 2025-02-22
مواطنون من البقاع... إليكم ما قاموا به عشية تشييع نصرالله
07:54 | 2025-02-22
وزارة الأشغال: جهود مكثفة لجرف الثلوج
فيديو
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
22/02/2025 16:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
22/02/2025 16:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
22/02/2025 16:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24