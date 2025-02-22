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لبنان

المطران العمار سيُمثل مجلس البطاركة والمطارنة الكاثوليك في تشييع نصرالله وصفي الدين

Lebanon 24
22-02-2025 | 07:46
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أعلن مجلس البطاركة والمطارنة الكاثوليك في لبنان في بيان، أنه سيكون ممثلا في تشييع الامينين العامين ل"حزب الله"، بالمطران مارون العمار.
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المطران العمار

مجلس البطاركة والمطارنة الكاثوليك

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