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لبنان
سيناتور أميركي عن تشييع نصرالله وصفي الدين: الأفضل أن نترك هذا الحدث يمرّ
Lebanon 24
22-02-2025
|
07:43
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قال السيناتور الأميركي روني جاكسون عن تشييع الأمينين العامين لحزب الله حسن نصرالله وهاشم صفي الدين: "الأفضل أن نترك هذا الحدث يمرّ ونتقدم إلى الأمام".
وأضاف: "يجب أن تكون هذه المناسبة فرصة لنهاية فصل وبدء فصل جديد".
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