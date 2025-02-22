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لبنان

سيناتور أميركي عن تشييع نصرالله وصفي الدين: الأفضل أن نترك هذا الحدث يمرّ

Lebanon 24
22-02-2025 | 07:43
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قال السيناتور الأميركي روني جاكسون عن تشييع الأمينين العامين لحزب الله حسن نصرالله وهاشم صفي الدين: "الأفضل أن نترك هذا الحدث يمرّ ونتقدم إلى الأمام".
 
وأضاف: "يجب أن تكون هذه المناسبة فرصة لنهاية فصل وبدء فصل جديد". 
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