سيناتور أميركي عن تشييع نصرالله وصفي الدين: الأفضل أن نترك هذا الحدث يمرّ

قال السيناتور الأميركي روني جاكسون عن تشييع الأمينين العامين لحزب الله حسن نصرالله وهاشم صفي الدين: "الأفضل أن نترك هذا الحدث يمرّ ونتقدم إلى الأمام".

وأضاف: "يجب أن تكون هذه المناسبة فرصة لنهاية فصل وبدء فصل جديد".