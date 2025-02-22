مدارس أغلقت أبوابها بسبب "العاصفة آدم"

أدى تساقط الثلوج صباح اليوم، على المرتفعات المتوسطة في منطقة الشوف، بدءا من نحو 800 متر وما فوق عن سطح البحر، إلى توقف المدارس التي تدرس يوم السبت وكذلك بعض المؤسسات الخاصة في المنطقة.



وقد غطت قشرة ثلجية الطرقات صباحا مما حال دون السير عليها، وسط تخوف المواطنين من اشتداد العاصفة.

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كما أدت العاصفة "آدم" إلى قطع الطريق الرئيسي بين معاصر الشوف، الأرز، وكفريا البقاعية، بعدما كان قد تم فتحها إثر الثلجة السابقة.



وترافق تساقط الثلوج مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مما أدى إلى تكون الجليد على الطرقات. وحتى فترة بعد الظهر، استمر تساقط الثلوج بشكل خفيف دون تأثير كبير في تراكمها على الأرض.