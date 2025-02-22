مواطنون من البقاع... إليكم ما قاموا به عشية تشييع نصرالله

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لم يثنِ الثلج المواطنين في البقاع من التوجه بسياراتهم الخاصة وما توفر من وسائل النقل من باصات ومركبات، إلى بيروت والضاحية الجنوبية للمشاركة في مراسم تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله والسيّد هاشم صفي الدين في مدينة كميل شمعون الرياضية يوم غد الأحد، والمبيت في الفنادق التي ما زال فيها بعض الغرف الشاغرة، أو لاستضافتهم في بيوت الأنسباء والمعارف والأصدقاء، خشية من زيادة حدة العاصفة الثلجية وتشكل الجليد في يوم التشييع.ولوحظ العديد من المبادرات الشعبية التطوعية لنقل الراغبين بالمشاركة في تشييع السيد نصرالله، من محبيه ومناصريه في بلدات محافظة بعلبك الهرمل.