Advertisement

لبنان

مواطنون من البقاع... إليكم ما قاموا به عشية تشييع نصرالله

Lebanon 24
22-02-2025 | 07:57
A-
A+
Doc-P-1324110-638758332387076671.png
Doc-P-1324110-638758332387076671.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم يثنِ الثلج المواطنين في البقاع من التوجه بسياراتهم الخاصة وما توفر من وسائل النقل من باصات ومركبات، إلى بيروت والضاحية الجنوبية للمشاركة في مراسم تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله والسيّد هاشم صفي الدين في مدينة كميل شمعون الرياضية يوم غد الأحد، والمبيت في الفنادق التي ما زال فيها بعض الغرف الشاغرة، أو لاستضافتهم في بيوت الأنسباء والمعارف والأصدقاء، خشية من زيادة حدة العاصفة الثلجية وتشكل الجليد في يوم التشييع.
Advertisement

ولوحظ العديد من المبادرات الشعبية التطوعية لنقل الراغبين بالمشاركة في تشييع السيد نصرالله، من محبيه ومناصريه في بلدات محافظة بعلبك الهرمل.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:37 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:51 | 2025-02-22
08:46 | 2025-02-22
08:31 | 2025-02-22
08:27 | 2025-02-22
07:54 | 2025-02-22
07:52 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24