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لبنان

وزير العدل التقى وفد نقابة خبراء المحاسبة

Lebanon 24
22-02-2025 | 08:27
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استقبل وزير العدل عادل نصّار، وفداً من نقابة خبراء المحاسبة المجازين برئاسة النقيب إيلي عبود، الذي طلب رعايته لإطلاق شهادة التدقيق الجنائي المزمع عقدها بتاريخ 19 آذار 2025 حيث سيتوزع المشاركون على أعضاء النقابة والمراجعين والمدققين من هيئات رقابية وطنية عدة.
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وخلال اللقاء، تم عرض سبل التعاون بين معهد تدريب القضاة ونقابة خبراء المحاسبة المجازين لتنظيم برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تعزيز المهارات المالية والمحاسبية للقضاة ومهارات خبراء المحاسبة الاجرائية والقانونية خلال تنفيذهم لأعمال الخبرة القضائية الموكلة اليهم من قبل القضاة. كما طرح النقيب عبود مسألة تسهيل دخول الخبراء إلى قصور العدل.

ورحّب الوزير نصار بالحاضرين، ووافق على رعاية حفل إطلاق الدبلوم المختص في التدقيق الجنائي ومتابعة الأمور الأخرى.
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