عبدالله: تسعير نار الطائفية لا يخدم أحدا

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اعتبر مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، خلال استقباله وفودا روحية واهلية في دار الافتاء الجعفري في صور، بحضور مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ علي عبدالله، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق، رئيس مركز امن عام صور المقدم محمد عنيسي والمسؤول الثقافي لإقليم جبل عامل في حركة امل الشيخ ربيع قبيسي، ان "تسعير نار الطائفية في لبنان لا يخدم احدا من مكونات الشعب اللبناني انما يخدم من يريد ضعف لبنان في مواجهة الازمات التي تعصف بمنطقة الشرق الاوسط، لان جميع اللبنانيين يجب ان يعيشوا تحت سقف الوطن وحماية هذا السقف من الانهيار لكي لا يقع فوق رؤس الجميع".أضاف: "ان اللبنانيين متساوون في ما بينهم بالحقوق والواحبات بموجب القانون، ولا يجوز ان يكون هناك استثناءات في هذا الاطار، وان تأجيج الوضع الطائفي والمذهبي وتعزيز الامتيازات لفئة على حساب الوطن والمواطنة لا يخدم احدا على الاطلاق ولا يخدم لبنان".ورأى ان "الضرر الناجم عن الاحتقان السياسي والطائفي واستغلاله من اجل الاصطفاف السياسي يجعل البلد في مكان خطر دائم اذا لم نغلب مصلحة لبنان على المصالح الخاصة، واننا نحترم جميع الخصوصيات شرط ان تتوافق مع مصالح الوطن".كما أكد أن "حماية حقوق المواطن هي مسؤولية الدولة ومسؤولية الجميع، مسؤولية مشتركة في تكوين الحصانة الوطنية لهذا البلد"، مشددا على "ضرورة وحدة المعايير في الرؤية حيال القضايا الوطنية"، وعلى "مسؤولية الجميع في حفظ الوطن والسهر على سلامة اللبنانيين في امنهم واقتصادهم وسيادة وطنهم لبنان".