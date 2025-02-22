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لبنان

إشكال وإطلاق نار كثيف... إليكم ما جرى في طريق الجديدة

Lebanon 24
22-02-2025 | 09:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بين م.ر وكلّ من ش.ال ور.ال وب.ال وم.ال في طريق الجديدة، بسبب خلافات قديمة.
 
 
وبحسب المعلومات، طُعِنَ م.ر في رقبته وجسده، وأُصيب بجروحٍ خطيرة، ونُقِلَ إلى المستشفى.
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 وسُمِعَ صوت إطلاق نار كثيف، وتسود المنطقة حالة من الغضب، بينما يعمل الجيش على مُلاحقة المتورطين في الإشكال.
 
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