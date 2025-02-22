إشكال وإطلاق نار كثيف... إليكم ما جرى في طريق الجديدة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بين م.ر وكلّ من ش.ال ور.ال وب.ال وم.ال في طريق الجديدة، بسبب خلافات قديمة.

وبحسب المعلومات، طُعِنَ م.ر في رقبته وجسده، وأُصيب بجروحٍ خطيرة، ونُقِلَ إلى المستشفى.

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