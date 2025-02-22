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لبنان

مع اشتداد العاصفة "آدم"... طلبٌ عاجل من بلديّة كفردبيان للمواطنين

Lebanon 24
22-02-2025 | 09:58
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مع إشتداد العاصفة "آدم" المصحوبة بموجة من الجليد، طلبت بلدية كفردبيان من جميع المواطنين عدم التوجه إلى محلتيّ فقرا والمزار إلا في حالات الضرورة، لحين إنتهاء حدّة الموجة الجليديّة.
 
 
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بلدية

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