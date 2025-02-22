مع اشتداد العاصفة "آدم"... طلبٌ عاجل من بلديّة كفردبيان للمواطنين

مع إشتداد العاصفة "آدم" المصحوبة بموجة من الجليد، طلبت بلدية كفردبيان من جميع المواطنين عدم التوجه إلى محلتيّ فقرا والمزار إلا في حالات الضرورة، لحين إنتهاء حدّة الموجة الجليديّة.

Advertisement