رئيس بلدية جونيه استقبل وفدا عسكريا إيطاليا من اليونيفيل للبحث في مشاريع تعاون

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استقبل رئيس بلدية جونيه جوان حبيش، في حضور مديرة مركز "الينبوع" نيكول نعمه، العقيد برونو بينيديكتي والرائد ماتيو فيتولانو وفريق عملهما، ضمن وفد عسكري إيطالي من قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، وهما مسؤولا بعثتي التعاون العسكري-المدني: (Military Italian Bilateral Mission in Lebanon-MIBIL) و(Civil Military Cooperation-CIMIC).أتت الزيارة للاستطلاع والبحث في مشاريع جديدة لهذه السنة، بعد تعاون مثمر رعته بلدية جونيه السنة الماضية بين MIBIL/CIMIC وجمعية الينبوع.وشكر حبيش الدولة الإيطالية على "مبادراتها والدعم الذي تقدمه للبنانيين"، واتفق الحاضرون على اللقاء قريباً لإطلاق المبادرة الجديدة.