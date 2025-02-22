Advertisement

لبنان

بهية الحريري بحثت مع وفد من الجبهة الشعبية أوضاع الفلسطينيين

Lebanon 24
22-02-2025 | 10:24
A-
A+
Doc-P-1324153-638758419280781233.jpg
Doc-P-1324153-638758419280781233.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبلت السيدة بهية الحريري في دارة مجدليون، مسؤول العلاقات السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان عبد الله الدنان، على رأس وفد من قيادة منطقة صيدا، بحضور السيد وليد صفدية.

وجرى خلال اللقاء عرض تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار الإعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. كما جرى التطرق الى الأوضاع الإجتماعية والحياتية للاجئين الفلسطينيين في لبنان والوضع في المخيمات.
Advertisement

واثر اللقاء تحدث الدنان بإسم الوفد فقال: "التقينا اليوم السيدة بهية الحريري التي تعودنا التواصل معها ووضعها في أجواء أوضاع الوجود الفلسطيني في لبنان، وهي تؤكد كما تيار المستقبل قولاً وعملاً وقوفها الدائم الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته العادلة، وتحرص دائماً على التخفيف من همومه وشجونه، وتسهيل شؤونه وتذليل كل الصعوبات التي يواجهها على صعيد القضايا الحياتية والإجتماعية والإنسانية".

وأضاف: "بحثنا في موضوع الأونروا في ظل ما تتعرض له الوكالة من استهداف لإستمراريتها ووجودها وما يشكله ذلك من خطر على الشعب والقضية الفلسطينية. كما تمنينا عليها أن يبقى موضوع الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني - كما كان دائماً - في صلب اهتماماتها واهتمام الأخوة في تيار المستقبل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:18 | 2025-02-22
11:16 | 2025-02-22
11:00 | 2025-02-22
10:58 | 2025-02-22
10:54 | 2025-02-22
10:31 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24