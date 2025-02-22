Advertisement

لبنان

العاصفة أدت الى انقطاع مياه الشرب عن جرد الضنية

Lebanon 24
22-02-2025 | 10:31
A-
A+
Doc-P-1324156-638758424608700087.jpg
Doc-P-1324156-638758424608700087.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شكا أهالي البلدات والقرى في جرد الضنية من انقطاع مياه الشرب عن منازلهم بسبب تجمّد المياه في القساطل نتيجة تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بفعل الصقيع وبرودة الطقس، ما دفعهم للجوء إلى شراء غالونات مياه معدنية لسد حاجاتهم.
Advertisement

ووجهت نصائح للأهالي على منصات وسائل التواصل الإجتماعي تدعوهم إلى فتح صنابير المياه في منازلهم بشكل جزئي، خصوصاً ليلاً، لتنفيسها من أجل منع تجمد المياه في القساطل خلال هذه الفترة نتيجة برودة الطقس.

إلى ذلك ما تزال الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بالهرمل مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:18 | 2025-02-22
11:16 | 2025-02-22
11:00 | 2025-02-22
10:58 | 2025-02-22
10:54 | 2025-02-22
10:24 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24