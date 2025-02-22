العاصفة أدت الى انقطاع مياه الشرب عن جرد الضنية

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شكا أهالي البلدات والقرى في جرد الضنية من انقطاع مياه الشرب عن منازلهم بسبب تجمّد المياه في القساطل نتيجة تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر بفعل الصقيع وبرودة الطقس، ما دفعهم للجوء إلى شراء غالونات مياه معدنية لسد حاجاتهم.ووجهت نصائح للأهالي على منصات وسائل التواصل الإجتماعي تدعوهم إلى فتح صنابير المياه في منازلهم بشكل جزئي، خصوصاً ليلاً، لتنفيسها من أجل منع تجمد المياه في القساطل خلال هذه الفترة نتيجة برودة الطقس.إلى ذلك ما تزال الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بالهرمل مقطوعة بسبب تراكم الثلوج.