هذا الوزير سيُمثّل نواف سلام يوم غدّ في مراسم تشييع نصرالله وصفي الدين

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام، أنّه تم تكليف وزير العمل محمد حيدر تمثيل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يوم غدّ الاحد في مراسم تشييع الأمينين العامين لـ"حزب الله" السيّدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

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