مفاجأة.. "مخدرات" على أوتوستراد جونية!

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:ضمن إطار الخطّة التي وضعتها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة ظاهرة تجارة المخدّرات وترويجها على الأراضي اللبنانية كافّة، وبنتيجة عمليّات الرّصد والتّعقّب التي قامت بها دوريّات المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، توافرت لديها معلومات حول وجود “كيوسك” على أوتوستراد جونية يُستخدم لبيع المخدّرات.بتاريخ 10-2-2025 قامت قوّة من المجموعة المذكورة بمداهمة “الكيوسك” وأوقفت، بالجرم المشهود، كلًّا من ب. ج (سوري) ن. ج. (سوريّة)في أثناء قيامهما بترويج موادّ مخدّرة، وتمّ ضبط حوالى 200 حبّة مخدّرة (كبتاغون، وغيرها…) موزّعة داخل أكياس، وكميّة من مادّة حشيشة الكيف معدّة للتّرويج.التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المخت