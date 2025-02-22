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لبنان
الثلوج عند الـ600 م.. عكار ترتدي الأبيض
Lebanon 24
22-02-2025
|
12:10
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تشهد محافظة عكار تساقطاً كثيفاً للثلوج وذلك اعتباراً من ارتفاع 600 م عن سطح البحر.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنه جرى تسجيل انخفاض كبيرٍ بدرجات الحرارة في المناطق العكارية مُختلفة.
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