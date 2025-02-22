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لبنان

بيانٌ من مستشفى الحريري.. ماذا أعلن بشأن تشييع نصرالله؟

Lebanon 24
22-02-2025 | 12:41
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أعلنت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي عن جاهزية المستشفى الكاملة واستعداده التام لاستقبال أي حالات طارئة قد تنجم عن مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصرالله المقررة يوم غد، وذلك ضمن إطار جهوده المستمرة لضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة في الوقت المناسب.
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