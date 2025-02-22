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لبنان

سلام: الشكر للسعودية على دعمها لبنان

Lebanon 24
22-02-2025 | 13:37
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أبرق رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مُهنئاً بذكرى يوم التأسيس، شاكرأ الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لدعم لبنان، متمنياً لها دوام الازدهار والاستقرار والتألق.
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