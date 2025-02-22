سلام: الشكر للسعودية على دعمها لبنان

أبرق رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مُهنئاً بذكرى يوم التأسيس، شاكرأ الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لدعم لبنان، متمنياً لها دوام الازدهار والاستقرار والتألق.

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