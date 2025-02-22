تحذيرٌ قبل "تشييع نصرالله".. حملة مشبوهة!

بدأت حملة عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ تدعو إلى دفع تبرعات لـ"حزب الله" من خلال هيئة دعم المقاومة، وذلك من خلال إيداع "دولار واحد" في صناديق قيل إنها ستنتشر في محيط المدينة الرياضية لبيروت تزامناً مع تشييع أمين عام الحزب الشهيد السيد حسن نصرالله.

Advertisement

في المقابل، تقول المعلومات إنه لا قرار لدى "حزب الله" بجمع التبرعات خلال التشييع، كما أن الهيئة لم تصدر أي تعميم بهذا الشأن، وقد جرى التحذير من دفع أموال لأشخاص غير معروفين قد يستغلون المناسبة الحاشدة لجمع الأموال تحت إسم الهيئة وباسم "حزب الله".