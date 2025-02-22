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لبنان

السعودية تكلف البخاري بـ"ملف لبنان"

Lebanon 24
22-02-2025 | 15:29
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، أنَّ السعودية عهدت إلى سفيرها في لبنان الوزير المفوض وليد بخاري الملف اللبناني، مشيرة إلى أنّ "الأخير معني بكل تفصيلات الملف ويمكن لأي شخصية مراجعته ولقائه"، وأضافت: "في حال استدعت الضرورة، يكون هناك تواصل من بخاري مع قصر اليمامة والفريقِ المكلف من الأمير محمد بن سلمان بإدارة هذا الملف".
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