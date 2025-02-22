وزير الأشغال يتابع أعمال مراكز جرف الثلوج.. ونداء عاجل للمواطنين

يتابع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أعمال مراكز جرف الثلوج التابعة للوزارة حيث تعمل على فتح الطرقات منذ الفجر دون توقف.



Advertisement وأكد رسامني أن ما تقوم به الوزارة هو حفاظًا على سلامة المواطنين وعلى الحركة المرورية في مختلف المناطق، مشيراً إلى أنَّ "الفرق المعنية تجوب المناطق لإزالة تراكمات الثلوج لا سيما طريق ضهر البيدر بالاتجاهين". وأكد رسامني أن ما تقوم به الوزارة هو حفاظًا على سلامة المواطنين وعلى الحركة المرورية في مختلف المناطق، مشيراً إلى أنَّ "الفرق المعنية تجوب المناطق لإزالة تراكمات الثلوج لا سيما طريق ضهر البيدر بالاتجاهين".

وأكد رسامني على بقاء الجهوزية التامة لأعمال رفع الثلوج في مختلف المناطق الجبلية لمواجهة اي مستجدات طارئة، مشدداً على المديريات الإقليمية للأشغال في جبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب، اتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول أي حوادث.



ودعا الجميع إلى "التقيد بإرشادات قوى الأمن الداخلي، حفاظًا على السلامة العامة في ظل هذه الظروف الاستثنائية".