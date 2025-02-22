Advertisement

لبنان

وزير الأشغال يتابع أعمال مراكز جرف الثلوج.. ونداء عاجل للمواطنين

Lebanon 24
22-02-2025 | 15:40
A-
A+
Doc-P-1324268-638758610431732130.jpeg
Doc-P-1324268-638758610431732130.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يتابع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أعمال مراكز جرف الثلوج التابعة للوزارة حيث تعمل على فتح الطرقات منذ الفجر دون توقف.
 
 
Advertisement
وأكد رسامني أن ما تقوم به الوزارة هو حفاظًا على سلامة المواطنين وعلى الحركة المرورية في مختلف المناطق، مشيراً إلى أنَّ "الفرق المعنية تجوب المناطق لإزالة تراكمات الثلوج لا سيما طريق ضهر البيدر بالاتجاهين".
 
وأكد رسامني على بقاء الجهوزية التامة لأعمال رفع الثلوج في مختلف المناطق الجبلية لمواجهة اي مستجدات طارئة، مشدداً على المديريات الإقليمية للأشغال في جبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب، اتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول أي حوادث.

ودعا الجميع إلى "التقيد بإرشادات قوى الأمن الداخلي، حفاظًا على السلامة العامة في ظل هذه الظروف الاستثنائية".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:06 | 2025-02-22
23:04 | 2025-02-22
23:09 | 2025-02-22
23:18 | 2025-02-22
23:17 | 2025-02-22
23:16 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24